أثينا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد نيكوس ذنذياس، في مقر وزارة الخارجية اليونانية اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى أثينا في زيارة رسمية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء السفير خالد بن مساعد العنقري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليونانية عصام بن إبراهيم بيت المال.// انتهى //15:28ت م0164