الطائف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استلام جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني ، تمهيدا لتوزيعها وترحيلها للمدارس في مكاتب التعليم الداخلية والخارجية ، والذي يضمن الانطلاقة الجادة لجميع الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام .ونيابة عن المدير العام للتعليم بالطائف ، تفقد المساعد للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي بحضور أمين الإدارة ومدير إدارة المستودعات ومدير إدارة التجهيزات المدرسية مستودعات الإدارة بالحوية في المستودعات ووقف على المقررات الدراسية التي تسلمتها الإدارة واستمع إلى الإجراءات المتبعة في ترحيلها، حيث عملت أمانة إدارة التعليم قسم المقررات الدراسية مع إدارة المستودعات لوضع الخطط المناسبة لوصول المقررات المدرسية لجميع مدارس المحافظة حسب مكاتب التعليم الداخلية والخارجية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني ، يتم من خلالها توضيح الإجراءات والآلية في استلام المقرارت ، وقد تم تحديد المهام والأدوار التنظيمية للقائمين بأعمال المقررات الدراسية ، والمساعدة في تسلسل الإجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحقق الكفاءة العالية.وتضمنت مراحل وآلية التنفيذ لتوزيع المقررات الدراسية إلى أربعة محاور ، منها البيانات التفصيلية لجميع مدارس التعليم العام في الطائف من خلال نظام نور ، ومعالجة وتحليل البيانات وتصنيفها حسب المرحلة ونوع الدراسة ، وتوزيع المقررات الدراسية من خلال خطة معدة ومجدولة زمنياً ، وأخيرا متابعة وصول المقررات الدراسية لكل طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني .كَمَا تابع النفيعي مستودعات التجهيزات المدرسية واطلع على محتوياتها وآلية توزيعها على المدارس كما وقف على المستودعات المخصصة لتجهيزات مدارس الطفولة المبكرة والتي وصلت إلى مستودعات الإدارة، بحيث وجّه بتسريع العمل وتسخير الإمكانيات كافة لتجهيز كل المتطلبات التعليمية بتلك المدارس، وضمان وصولها وفق الخطة المرسومة لذلك.وأشاد النفيعي بالتكامل بين الإدارات المعنية بما يحقق الأهداف المرسومة ، مثمنا جهود القائمين على المستودعات في عمليات ترحيل وتوزيع المقررات الدراسية الى مكاتب التعليم والمدارس.// انتهى //15:29ت م0166