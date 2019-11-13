الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //15:29ت م0167