عدن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي اليوم، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال ابهيجيت غوها.وبحث الجانبان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، مستجدات تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية في الدريهمي والمخا، وكذلك سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجههما.وأكد المسؤول اليمني، أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال الأيام الماضية غير مبررة، ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح، مشدداً على موقف حكومته بشأن ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من الموانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.// انتهى //16:25ت م0197