نجران 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بحرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على تأهيل شباب وشابات الوطن، لصناعة التحول نحو مستقبل مبهر.جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمدبن فهد الفهيد، يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار، حيث أشاد سموه بالمخرجات المتميزة للوحدات التدريبية، مواكبة لبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة ٢٠٣٠، باعتبار التعليم والتدريب ضمن منظومة واحدة متكاملة لاستدامة التنميةوصناعتها.من جهة ثانية؛ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار، إذ نوّه سموه بالتوجهات الحديثة في رؤية المملكة الطموحة بالاعتماد على التدريب، لضمان تسارع التنمية ونشرها واستدامتها، ودعم اقتصاد الفرد والمجتمع والدولة.وأكد معالي الدكتور الفهيد أن سياسات التدريب لا تنفك عن سياسات الاقتصاد ولا سياسات التجارة،، منوهًا بما أكده خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن التعليم والتدريب في خدمة التنمية والاقتصاد.// انتهى //16:27ت م0198