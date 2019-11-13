الدمام 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، وأعضاء مجلس الإدارة المعين حديثاً.ونوه سموه خلال الاستقبال بما توليه الدولة –أيدها الله- لتطوير وتنمية القطاع غير الربحي، مبيناً أن المأمول من هذا القطاع كبير، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي رسمت أدواراً كبيرة للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً سموه أن الجهود الوقائية مهمة، لا سيما لفئة الأطفال في ظل تأثرهم الكبير بالأجهزة الذكية، والتي للأسف عادت بالضرر أكثر من النفع على الأطفال وأسرهم.ولفت سموه إلى أن تحفيز الفرد والمجتمع من أجل ممارسة الرياضة، والالتزام بنظام صحي، يسهم في حماية الفرد من الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أهمية البناء المؤسسي في الجمعيات، وضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للعمل في مختلف المواقع في القطاع الربحي، وإتاحة الفرص التطوعية لهم، وتبني مبادراتهم وأفكارهم.متمنياً سموه لمنسوبي المجلس التوفيق، ومواصلة مسيرة النجاحات التي بدأها المؤسسون.من جهته عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهم المتواصل والمستمر للجمعية، وحرصهم على تطوير عملها، ورعايتهم المتواصلة للفعاليات والمناسبات التي تنفذها الجمعية، مبيناً أن الجمعية تسعى للاستفادة من الطاقات والخبرات الشابة، في تطوير أعمال الجمعية، وتعزيز البناء المؤسسي.// انتهى //16:29ت م0199