الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسشارك مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة القليلة الماضية، في العديد من الفعاليات، إضافة إلى تنظيم جملة من البرامج والأنشطة بهدف دمج النزيلات بالمجتمع والترفيه عنهن .وأوضح المركز أن وحدة البرامج والأنشطة أقامت بالتعاون مع فريق مبتغاي الجنة التطوعي، برنامجاً ترفيهياً لـ 45 نزيلة تضمن عدد من الأركان والالعاب والرسم على الوجه، كما أقيمت ورشة عمل لصياغة الأهداف وآلية التقييم بتنظيم من وحدة التقييم والتحفيز بالرياض، تم التطرق فيها لصياغة الأهداف بطريقة صحيحة وشرح معيار المقياس وآلية التقييم بحضور 25 موظفاً عبر الاتصال المرئي بديوان الوزارة .وفعّل المركز برنامج ترفيهي في الوحدة التدريبية بالتعاون مع مدارس ابن خلدون، تضمن عدة أركان شاركت فيه 35 نزيلة، فيما نظمت الوحدة التدريبية رحلة لـ 6 نزيلات إلى أحد المطاعم , ورحلة ترفيهية إلى إحدى الاستراحات الخاصة بالدرعية استفادت منها 17 نزيلة، وذلك من باب دمج الحالات بالمجتمع الخارجي والترفيه والاستمتاع بالأجواء الصباحية .وإيمانا بالعمل التطوعي لخدمة المجتمع وتعزيزاً للانتماء الوطني فقد تم توقيع شراكة مجتمعية مع فريق بصمة مبدعون التطوعي لمدة 4 أسابيع بمعدل يوماً واحداً بالأسبوع ومدة 4 ساعات باليوم في الوحدة التدريبية، تضمنت ورشة عمل إعادة التدوير وسكب الألوان والديكوباج.وفي الجانب الصحي، عقدت محاضرتين توعويتين ألقتهما أخصائية العلاج الطبيعي من مستشفى الملك عبدالله الجامعي الأولى بعنوان صحة المرأة، حيث بلغ عدد الحاضرات 23 موظفة تحدثت فيها الاخصائية عن المشاكل الشائعة التي تواجهها المرأة ومتى يجب عليها زيارة الطبيب ، والمحاضرة الثانية بعنوان "القوام الصحيح والنشاط البدني" تحدثت فيها عن فوائد الحفاظ على سلامة، وصحة الجسم، وأنواع التمارين المفيدة، وتم إطلاق مبادرة يلا نتحرك، وبلغ عدد الحاضرات 45 موظفة، كما تمت تلبية دعوه من الاتحاد السعودي للاولمبياد الخاص لحضور مباراة للأشخاص ذوي الإعاقة .// انتهى //16:31ت م0202