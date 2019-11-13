كابل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسلقى ما لايقل عن 12 مدنياً أفغانياً حتفهم اليوم، بينهم ثلاثة أطفال، في تفجير انتحاري استهدف شركة أمن أجنبية في العاصمة الأفغانية كابل.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن انتحاريا قاد سيارة واستهدف مركبة مدرعة تابعة لشركة جاردا وورلد الأمنية الاجنبية والتي أصيب أربعة من أفرادها في الهجوم.وأعلنت نائبة المتحدثة باسم بوزارة الداخلية الأفغانية مروة أميني أيضاً، إن ما لايقل عن 20 شخصاً، بينهم أربعة أجانب من العاملين بشركة جاردا وورلد الخاصة للأمن، أصيبوا في التفجير.ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، كما نفت حركة طالبان تورطها في التفجير.// انتهى //16:37ت م0203