عدن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، بالدور الإيجابي والدعم التنموي الذي تقدمه المملكة المتحدة لبلاده.وجدد "هادي"، خلال لقائه سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، حرص الحكومة اليمنية على السلام وجهود تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وعودة الحياة وإعادة إعمار ماخلفته الحرب التي اشعلت فتيلها ميليشيا الحوثي الإرهابية.وأشار، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى اتفاق الرياض الموقع بين حكومته والمجلس الإنتقالي، وحرص الحكومة على تنفيذ بنوده على أرض الواقع، مشيداً بجهود المملكة العربية السعودية راعية هذا الاتفاق.// انتهى //16:38ت م0204