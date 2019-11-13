باريس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ,اليوم, في العاصمة الفرنسية باريس وزير التربية و التعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ حسين بن إبراهيم الحمادي، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة و دولة الإمارات وسبل تطويرها وتعزيزها لاسيما في مجالات التربية والتعليم والثقافة.حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.// انتهى //16:57ت م0209