بيروت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الموفد الرئاسي الفرنسي كريستوف فارنو، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه.وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع اللبناني من جميع جوانبه، حيث شدّد على "ضرورة إيجاد الحل السريع، مع الإشارة الى ان فرنسا متمسكة بمساعدة لبنان ومؤازرته في شتى الميادين ومن بينها "سيدر 1".كما تطرق إلى ضرورة البدء في التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية قبل نهاية 2019.// انتهى //18:00ت م0234