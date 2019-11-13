الطوال ١٦ ربيع الأول ١٤٤٠ الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٩ م واسأدّى محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري ، بعد صلاة عصر اليوم بالجامع الأوسط بمحافظة الطوال ، صلاة الميت على شهيد الواجب جندي أول ماجد بن علي محمد حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .ونقل محافظ الطوال ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.وقد أدى الصلاة مع محافظ الطوال وكيل محافظ الطوال جابر عواف وعدد من ضباط القوات المسلحة ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وجموعا من أهالي المحافظة .//انتهى //18:10ت م0237