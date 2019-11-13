عرعر 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة المتابعة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية اليوم برنامج قيم وسلوك وفق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وذلك في المتوسطة الأولى بعرعر ويستمر لمدة يومين .ويهدف البرنامج إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية والمهنية وتعزيزها والالتزام بها ،بالاضافة الى التعريف بواجبات الموظف نحو رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.وتخللت الورشة أوراق عمل متنوعة تدعم البرنامج وتسهم في توضيحه.// انتهى //18:10ت م0238