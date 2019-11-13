مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة الموارد البشرية بتعليم مكة المكرمة اليوم البرنامج التدريبي "الجدارات الوظيفية" مستهدفاً أكثر من 29 موظفاً من مختلف الإدارات وذلك في قاعة زمزم في مركز التدريب التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .وناقش البرنامج الذي قدمه مدير وحدة تطوير الموارد البشرية عادل الغامدي، عدة محاور رئيسية اشتملت على أهمية الجدارات الوظيفية وخصائص الجدارات والعلاقة بين الجدارة الوظيفية ومستوى الأداء ومجموعات الجدارات الوظيفية الستة .ويهدف البرنامج الذي يستمر مدة يومين إلى تمكين الموظف ليصبح قادرا على تطوير وتنمية شخصيته وشخصية الآخرين في بيئة عمله من خلال الطرق والاستراتيجات البناءة.ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وتوجهات الإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم لاعداد مدربين معتمدين ومتمكنين من تنفيذ دورات تطويريه لرفع مستوى الأداء المهني لدى الموظفين والموظفات من شاغلي الوظائف التنفيذية .// انتهى //18:11ت م0239