الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنجح فريق جراحي في طب العيون بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض اليوم في إجراء عملية باستخدام العلاج بالجينات عبر عقار لوكستورنا Luxturna لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد بسبب اعتلال الشبكية الوراثي في العينين نتيجة مرض جيني نادر.وأوضح المدير العام للشؤون الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور هايل العبدلي أن هذه العملية تعد الأولى التي تُجرى لطفلة على مستوى المملكة، لافتاً إلى أن المستشفى يتميز بوجود مختبرات متطورة متخصصة في الفحوصات الجينية تتوفر على إمكانات تقنية وبشرية عالية الأمر الذي يُمكّن من تحديد الجينات المعطوبة المحددة علمياً في أمراض متعددة ومختلفة من بينها أمراض العيون الوراثية.ولفت العبدلي الانتباه إلى أن التحضيرات تجري حالياً لتأسيس تعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من أجل بلورة قاعدة تعاون في معالجة هذه الحالات بالاستفادة من موارد الطرفين، مبيناً أن الطفلة التي أجريت لها العملية تم متابعتها طبياً وتشخيصها من قبل الدكتورة سلوى الهزاع استشاري ورئيس قسم أمراض وجراحة العيون في المستشفى والخبيرة في أمراض العيون الجينية فيما قام استشاري جراحة العيون الدكتور محمد بن خثيلة بإجراء العملية.من جانبه أكد استشاري طب وجراحة العيون الدكتور محمد بن خثيله أن العملية تحتاج إلى تقنيات ودقة جراحية عالية، مشيراً إلى أن هذا العقار الجديد محدد للحالات المرضية التي تعاني فقط من خلل في الجين RPE65 ويقوم الدواء بتثبيت النظر وايقاف تدهوره حتى لايحدث العمى الكلي.وكانت الطفلة تعاني منذ الولادة من ضعف بصري شديد وإثر خضوعها للفحوصات الطبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي وفحص العينات في مختبر الفحوصات الجينية تبين أن لديها مرض وراثي نادر يتمثل في خلل في الجين RPE65 وهو مايتطلب حقنها جراحياً بدواء لوكستورنا الذي أقر من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً.// انتهى //18:17ت م0243