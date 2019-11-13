جازان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستفقّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية في منطقة جازان، وأطّلع معاليه على سير العمل فيها، مشدّداً على ضرورة انجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيداً لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني".وتشمل منطقة جازان 30 مخططاً توفّر نحو 49 ألف أرض مجانية، بينها 17 مخططاً توفّر 26.484 أرضا مطوّرة وتحت التطوير، و5 مخططات مكتملة التصاميم ويجري طرحها وتوفّر أكثر من 11.217 أرض مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ وتوفّر 11.068 قطعة أرض مجانية.وزار الحقيل مشروع ومخطط "ضاحية الملك عبد الله" الواقع على طريق الملك عبد العزيز، حيث يوفّر 4607 قطع أراضي مجانية، و894 وحدة سكنية، فيما روعي في تصميم وتنفيذ المشروع توفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وسلّم معاليه خلال جولته على المشروع عدداً من الوحدات السكنية للمستفيدين.بعد ذلك تفقّد معاليه مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع المطورين العقاريين في جازان، وهي مشروعي (صرح التقنية، والصفوة جاردن)، حيث يوفر الأول 4170 وحدة سكنية من نوع فيلا، على مساحة 4.2 ملايين متر مربع، فيما يضم مشروع "الصفوة جاردن" 777 وحدة سكنية من نوع شقق، على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، تمتاز بتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية التي تلائم كافة الشرائح، مع مراعاة الجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.وشدّد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم، منوّهاً إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملّك السكني وفقاً لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - مع مراعاة الرغبات المختلقة والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أطلق عدة مشاريع سكنية، موزعةً على منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، بينها مشروعين تحت الإنشاء يوفران ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية من نوع (فلل، وشقق) بالشراكة مع القطاع الخاص، و5 مشاريع جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، توفّر أكثر من 1800 وحدة سكنية من نوع فيلا، إضافة إلى مخططات الأراضي المجانية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، فيما يأتي ذلك إلى جانب الخيارات السكنية الأخرى مثل القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي، وشراء وحدة جاهزة من السوق، وخيار دعم القرض القائم، في حين أتاحت الوزارة عدداً من الخدمات، إضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الاضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عام، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الالكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة "سكني" الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفساراتمن خلال الرقم الموحد 199090.// انتهى //18:26ت م0244