جنيف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأكد التقرير العالمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2019 نمو النشاط الابتكاري، مع تزايد الطابع التعاوني والدولي في مجال الابتكار العابر للحدود، وذلك بالرغم من نشأته في مجموعات تقع في عدد صغير من البلدان .وكشف التقرير أن الابتكار بات يكتسي طابعا تعاونيا أكثر، ففي مطلع سنوات 2000 ، أنتجت فرق العلماء 64 % من مجموع المقالات العلمية وكانت فرق المخترعين وراء 54 % من مجموع البراءات. وبحلول النصف الثاني من سنوات 2010 ، ارتفعت هاتان النسبتان إلى نحو 88 % و 68 % ، على التوالي.وقد اكتسب التعاون طابعا دوليا، فقد زادت حصة التعاون العلمي الشامل لباحثين اثنين أو أكثر ممن يعملون في بلدان مختلفة من 15 % في عام1998 إلى 26 % عام 2017، وفيما يخص البراءات، ارتفعت حصة الاختراعات الدولية المشتركة لتصل إلى 11 % حتى عام 2009 ، ولكنها شهدت تراجعًا طفيفًا منذ ذلك العام لأسباب عدة منها النمو السريع للتعاون المحلي في بعض البلدان. وتحدث غالبية حالات التعاون الدولي بين البؤر الحضرية الأولى، وتستأثر أكبر البؤر العشر منها – سان فرانسسكو سان خوسيه ونيويورك وفرانكفورت وطوكيو وبوسطن وشنغهاي ولندن وبيجين وبينغالورو وباريس بنحو 26 % من مجموع الاختراعات المشتركة، وتبرز بؤر الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها البؤر الأكثر تواصلا في العالم.وأكد المدير العام للويبو فرانسس جري أن مشهد الابتكار الحالي يتسم بدرجة عالية من الترابط على الصعيد العالمي، فهناك حلول تقنية متزايدة التعقيد تُصمّم لمجابهة تحديات عالمية مشتركة مما يتطلب بالضرورة تعاونا أكبر من أي وقت مضى بين فرق باحثين أوسع وأكثر تخصصا، وبالتالي، لا بدّ للبلدان أن تظلّ منفتحة في سعيها إلى الابتكار .// انتهى //18:32ت م0247