جنيف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم جلسة المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع في مصر ، وهو الإجراء الذي يطبق على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة مرة كل 4 سنوات .وترأس وفد مصر في الجلسة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، والذي استعرض أمام المجلس جهود مصر المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وفي كلمة لسفير المملكة العربية السعودية خلال جلسة المراجعة اكد الدكتور عبد العزيز الواصل اطلاع وفد المملكة على التقرير الوطني لمصر ، مشيداً بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية في تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض السابق، وخاصة وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والارتقاء وتحسين الخِدْمات الجماهيرية .ودعا السفير الواصل الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود من أجل أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من خلال تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، ومواصلة البرامج الهادفة إلى تخفيض معدلات التسرب من التعليم ، وخاصة بين الفتيات ، وذلك من خلال توفير حوافز للعائلات لإبقاء أطفالها في المدارس، وزيادة فرص العمل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وضمان بيئة آمنة لهم في مكان العمل ومنع استغلالهم .// انتهى //18:33ت م0248