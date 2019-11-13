الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسطرح المشاركون في منتدى مسك العالمي ضمن فعالياته لليوم الثاني خلال جلسة بعنوان "حان الوقت بأن نأخذ مجال الترفيه بجدية" التحديات التي تواجه الترفيه للنهوض بمفهومه.وأكد المشاركون أن التبادل الثقافي عمل مشترك بين شعبين يجمعهم الطموح والفضول.ووجه المشاركون نصيحة للشباب حثوا فيها على كتابة مايعكس خلفية بلدهم وشعبهم لإثراء إنتاج البلاد وحكايتها وقصصه، مشيرين لأهمية تجاوز حدود عالمهم المحيط.وأوضحو أن في عالم اليوم ريادة الأعمال لها طابع عالمي، مشيرين إلى أهمية‏ تجاوز حدود إطار الثقافة المحليّة، والعمل على أوسع نطاق مُمكن".فيما حملت الجلسة السادسة عنوان "لن ننتظر 100 عام أخرى .. نعمل على العديد من الوثبات المستقبلية" تناولت أعمال الحاضر ودورها في المستقبل.وأكد المشاركون أهمية أن تعمل الشركات على إيجاد المسارات المهنية الأكثر مرونة، مشيرين إلى أن قوة التقنية تزداد بشكل غير متوقع، وأسرع من قوة عقول البشر ويجب استغلالها بالشكل الجيد في سباق الزمن وتحسين الحياة.ودعا المشاركون المؤسسات التجارية للمساهمة في العمل الخيري في المجتمعات.وفي جانب التقنية حملت الجلسة السابعة عنوان "أنسنة العمل .. التقنية ليست عدواً" تطرق المشاركون خلالها إلى العوامل البشرية التي تسهم في دفع التقنية إلى التطوّر.وأجمع المشاركون أن التقنية الجديدة ستساعد الناس في جميع أنحاء العالم، ولن تدمّر الوظائف الإنسانية بل تدعمها وتوجهها للأفضلوأشارو إلى أن المملكة ومن خلال رؤيتها 2030 تدعم الموهوبين والرياديين لجعل البلد مركزا للمواهب.وقالو: "هناك إيمان بأهمية الربط بين التقنية والبشر ونحاول الربط بين التقنية والتعليم عن طريق عدة مبادرات ومشاريع تخدم ذلك الشأن".وجاءت عناوين الجلستين الأخيرتين حول "الحقائق والأرقام في مجال الأزياء" و"منظومة ريادة الأعمال" .//انتهى//19:31ت م0269