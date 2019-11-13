بروكسل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم انه يتابع بقلق بالغ منحى المستجدات المسجلة في لبنانوقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل مايا كوسيانيتس: إن الاتحاد الأوروبي يطالب بضرورة ضبط النفس والإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان دون تأخير واعتماد الإصلاحات المطلوبة وبإشراك المجتمع المدني.وأوضحت المتحدثة أن الاتحاد يعد العنف غير مقبول، معرباً عن أسفه لتسجيل سقوط أول ضحية في لبنان .// انتهى //19:34ت م0271