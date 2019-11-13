عدن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسثمّن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، دور ألمانيا الاتحادية المحوري في دعم جهود التنمية ببلاده.وبحث خلال لقائه، اليوم، السفيرة الألمانية لدى بلاده، كارولا مولر، أهمية اتفاق الرياض الذي جرى التوقيع عليه بين الحكومة والمجلس الانتقالي برعاية المملكة، والذي يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن السفيرة الألمانية تأكيدها دعم بلادها لأمن واستقرار ووحدة اليمن، واتفاق الرياض الرامي إلى عودة الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن واستئناف جهود التنمية وتطبيع الأوضاع.// انتهى //19:34ت م0272