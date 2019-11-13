سياسي / استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة
الأربعاء 1441/3/16 هـ الموافق 2019/11/13 م واس
غزة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس
استشهد اليوم، مواطن فلسطيني في قصف للطيران الحربي الاسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة.
وأعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في غزة ، عن استشهاد يوسف رزق أبو كميل ، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة.
وبارتقاء الشهيد أبو كميل، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 14 شهيداً، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس 24 شهيداً وأكثر من 70 جريحا.
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19:34ت م
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