غزة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستشهد اليوم، مواطن فلسطيني في قصف للطيران الحربي الاسرائيلي لمنطقة شرق مدينة غزة.وأعلنت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي في غزة ، عن استشهاد يوسف رزق أبو كميل ، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة.وبارتقاء الشهيد أبو كميل، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة إلى 14 شهيداً، لتصبح حصيلة العدوان منذ أمس 24 شهيداً وأكثر من 70 جريحا.// انتهى //19:34ت م0273