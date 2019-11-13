بروكسل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بروكسل برئيس وزراء الصومال ، حسن علي خير.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي: إنهما ناقشا التعاون القوي بين الاتحاد الأوروبي والصومال على جميع المستويات، من السلام والأمن، إلى التنمية الاقتصادية ودعم تعزيز الديمقراطية.وسلطت المسؤولة الأوروبية حسب البيان الأوروبي الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم رؤية الحكومة الفيدرالية لبناء الدولة من أجل صومال شامل سياسيًا وآمن وتقدمي اقتصاديًا ، حيث يتم الاستفادة القصوى من سكانها الرياديين والشباب ومواردهم الطبيعية الهائلة لصالح جميع الصوماليين.وأوضح البيان أنه مع دخول الصومال مرحلة الانتخابات مع إجراء الانتخابات العامة في 2020/21 ، من الضروري إحداث تأثير إيجابي في جميع مجالات الإصلاح.وكرر البيان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلام والازدهار في الصومال، وقد دعم، إلى جانب الدول الأعضاء، بناء دولة الصومال بمبلغ 3.7 مليارات يورو منذ عام 2015 .// انتهى //19:35ت م0274