تبوك 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم، مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، بحضور عدد من قيادات المديرية بالمنطقة.واطلع المهندس الشهراني على محتويات المركز والآليات والمعدات التي يضمها.من جانب آخر رأس مدير الدفاع المدني بالمنطقة اجتماعًا لمنسوبي مركز التدخل في حوادث المواد الخطرة، حيث حث منسوبي المركز، على الأجتهاد وتقديم أقصى درجات الاستعداد لمباشرة الحوادث، مثمناً الدعم والمساندة الذي تجده مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وما تحظى به من توجهات ومتابعة مستمرة من مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو في تجهيز كل ما شأنه الصالح العام وخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين.// انتهى //19:38ت م0275