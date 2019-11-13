القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستنكر الأزهر بشدة الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا الانتباه إلى أن تلك الغارات الإرهابية تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان.وأكد الأزهر في بيان له اليوم أن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف تلك الممارسات، مطالبًا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم.// انتهى //19:45ت م0278