الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليز، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، ووفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.// انتهى //19:46ت م0280