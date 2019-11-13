واشنطن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعربت الولايات المتحدة عن خيبة أمل شديدة إزاء فشل الرئيس سلفا كير والدكتور ريك ماشار في الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول الموعد النهائي المحدد في 12 نوفمبر.ودعت الخارجية الامريكية في بيان اليوم شعب جنوب السودان لمواصلة قيادة عملية السلام في البلاد، مؤكدة تقييمها لعلاقتها بحكومة جنوب السودان واستمرار العمل على المستوى الثنائي ومع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد جميع المعيقين لعملية السلام في جنوب السودان.واختتم البيان بالقول تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل لانشاء شراكة في المنطقة لإنشاء نموذج جديد لتحقيق السلام والتحول السياسي الناجح في جنوب السودان وستواصل الوقوف مع شعب جنوب السودان خلال هذه الفترة الصعبة.// انتهى //19:47ت م0281