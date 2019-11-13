بريدة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسينظم التجمع الصحي بمنطقة القصيم بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم غداً حملة للتبرع بالدم في مقر إمارة المنطقة ، لدعم بنوك الدم بمستشفيات المنطقة وزيادة التوعية بالتبرع بالدم لسد حاجات المرضى والمحتاجين ضمن مبادرة تقوم بها جمعية أصدقاء بنوك الدم والتجمع الصحي في عدد من الدوائر الحكومية في القصيم.وبين المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الأخصائي حمود البطي أن أقامة تلك الحملات يأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية ، بتكثيف حملات التبرع بالدم في الدوائر الحكومية والوصول للمتبرعين في أماكن عملهم ، منوهاً بمبادرة منسوبو إمارة المنطقة بإقامة هذه الحملة التى ينظمها التجمع الصحي بالمنطقة بالتعاون مع الجمعية، معرباً عن شكره لمنسوبي الإمارة على المبادرة النبيلة والشكر موصول للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع للدعم الدائم لمثل هذه الحملات لما لها من أثر بالغ في إنقاذ حياة المرضى وضمان سلامة الدم المنقول لهم .// انتهى //21:10ت م0298