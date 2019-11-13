أملج 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستقبل رئيس بلدية محافظة أملج المكلف نزال بن سليمان العطوي في مكتبه اليوم رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني وعدد اً من أعضاء المجلس .وفي بداية اللقاء رحب رئيس البلدية بالحضور ، مؤكداً أهمية دور المجالس البلدية وما تقوم به من مهام، بما يخدم الوطن ويحقق رؤية القيادة وتطلعاتها، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.من جهة أخرى واصل العطوي اليوم جولاته الميدانية على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، رافقه رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني ومدير إدارة المشاريع بالبلدية المهندس أحمد محمد المطوع .// انتهى //21:14ت م0299