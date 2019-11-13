الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واساستعرضت ورشة عمل متخصصة تحت عنوان (القيادة المؤسسية الفاعلة للمنشآت) أدوار القائد في التخطيط وخلق الرؤية وتطوير مهارات العاملين، وسلم الآداء والنضج في المنشأة.وناقشت الورشة التي قدمها عميد التطوير الأكاديمي في جامعة جازان الدكتور نايف أزيبي ، على هامش ملتقى لقاءات "هدف" في جازان، سلم نضج الآداء والمتمثل في: المسؤولية والحوافز، وبناء منظومة القياس، والتركيز على الموارد، والمقارنة المرجعية.وتناولت الورشة الموجهة للقيادات الوطنية في القطاع الخاص، سمات الآداء التطويرية التي تتجسد في: الأنشطة، والفعالية، والكفاءة، والآداء العالي للتميز.ويحتضن ملتقى لقاءات جازان الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عددًا من ورش العمل التوعوية، والمحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، التي تستهدف العملاء المســتفيدين مــن خدمات الصندوق من أصحاب منشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال.ويضم الملتقى معـرضًا لتوظيـف الباحثيـن والباحثـات عـن العمـل في المنشآت المشـاركة في الملتقى.ويهدف الملتقى الذي يشهد مشاركة عدد من المختصصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة, وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها صندوق الموارد البشرية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية, وفق مســارات محــددة لــكل شــريحة مـن الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.// انتهى //21:22ت م0301