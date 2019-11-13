المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنظّم مكتب التعليم شمال المدينة المنورة لقاءً تربوياً ضمن مبادرة "خير أمه" للقيم والأخلاق، طُرح خلاله عدد من النقاط عن مبادرات المدارس وكيفيه تفعيلها في الميدان التربوي ، بحضور "167" تربوياً لنقل وتفعيل المبادرة لدى طلاب المدارس .وبين مدير مكتب التعليم شمال المدينة بدر بن سعود الفهيدي أن برنامج مبادرة "خير أمه" استهدف "167" من العاملين في المكتب لتحقيق أهداف المبادرة ونقلها إلى الطلاب عبر المشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين .وأوضح الفهيدي أن المكتب يسعى من خلال المبادرة إلى غرس القيم والأخلاق لدى الطلاب من خلال برامج مختلفة لتحقيق أهداف تلك المبادرة العظيمة ، مؤكداً أن الإسلام دين السلام والكمال، وبتشريعه للأخلاق والقيم والمبادئ النبيلة ينبغي أن نكون أمة متميزة في كل شيء، في تعاملها، وأعمالها وفي أقوالها، وهذا التعامل يوجب علينا كتربويين أن ننقله عبر هذه القيم والأخلاق إلى الطلاب لنكون مجتمعاً ذا أخلاق عالية في جميع جوانب الحياة .وأشار الفهيدي إلى أن مكتب التعليم شمال المدينة بجميع منسوبيه يسعد بالمشاركة في هذه المبادرة من خلال البرامج والمبادرات المختلفة إيماناً منهم بأهمية نشر أهداف المبادرة بين الطلاب والمجتمع التعليمي.من جانبه عدّ رئيس فريق مبادرة خير أمة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الدكتور فهد التميمي ، القيم أساس التربية في المجتمع ،فهي التي تكفل ترابطه وتحليه بالأخلاق والمبادئ الكريمة وتضمن ترابطه وتلاحمه مع قيادته .//انتهى//21:28ت م0302