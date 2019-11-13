المدينة المنورة ١٦ ربيع الأول 1441هـ الموافق ١٣ نوفمبر 2019م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية، ورش عمل بمحافظات المنطقة بعنوان "احتياج محافظة خيبر من الجمعيات الأهلية"، ضمن مشروع دراسة "احتياج المنطقة من الجمعيات العامة والمتخصصة".وعقد ورش العمل في محافظات "ينبع، العيص، العلا، وادي الفرع، المهد، بدر، خيبر"، وحظيت بحضور قيادات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، والخبراء والمتخصصين من مواطنين ومواطنات.وسجلت الورش حضور (1300) مشارك ومشاركة.وهدفت الورش إلى التعريف بأبرز النقاط التي تتميز بها كل محافظة، ودور الأهالي في ذلك، وكيف يقضون أوقاتهم، بما يمكّن من التركيز على جوانب التطوير التي يتطلعون إليها، وأبرز احتياجات الأهالي من الجمعيات المتخصصة التي يمكن أن يكون لها أثر ونفع على المحافظات وقاطنيها.بدوره شكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على مالقيته الدراسة وورش العمل من دعم وتشجيع ورعاية.مثمناً لوكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس محمد إبراهيم عباس تعميمه للدوائر الحكومية والمحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة، بضرورة تسهيل مهمة فريق الدراسة، والحث على عقد ورش عمل ولقاءات ومقابلات، بهدف التعرف على الاحتياجات المستقبلية من الجمعيات بمنطقة المدينة المنورة.// انتهى //21:28ت م0303