جيزان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسزار عدد من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية اليوم ملتقى لقاءات جازان 2019م الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بمدينة جيزان، وشارك الطلاب في ورش العمل والمحاضرات التفاعلية التي قدمها خبراء ومختصصون في سوق العمل حول التأهيل والإرشاد المهني.وتجول الطلاب والطالبات في أقسام الملتقى، وتعرفوا على الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق للطلاب والطالبات، ودوره في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.وتطرقت دورات الإرشاد المهني إلى أبرز المسارات التي يحتاجها الشاب والشابة قبل دخول سوق العمل، في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتوعيتهم وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع مستوى ثقافة العمل والتهيئة لبيئة العمل.وناقشت ورش العمل الموجهة للطلاب والطالبات التخطيط لمهن المستقبل، والتعرف على الميول المهنية، والتهيئة لدخول سوق العمل، ومهارات التواصل، مواجهة التحديات، والتخطيط الشخصي.ويعقد "هدف" الملتقى، بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل،بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.// انتهى //21:28ت م0304