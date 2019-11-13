الطائف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسدشّن وكيل محافظة الطائف أحمد بن سعد السميري اليوم الملتقى الثاني " تمكين " لتوظيف أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحت شعار " أمم ترتقي للقمم " وذلك على مسرح اليقظة النسائية بالمثناه.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة للتنمية الاجتماعية محسن القحطاني كلمة أوضح فيها أن الملتقى التوظيفي الأول أسهم في تحصين مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مؤكداً أن إنشاء وكالة خاصة للتمكين، ونقل المستفيد من الرعوية إلى التنموية، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المستفيدين من الضمان بالشراكة مع القطاع الخاص، يعد تجسيداً وهدفاً رئيساً تسعى لتحقيقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مقدمًا شكره لوكيل المحافظة على دعمه هذه الشريحة من المستفيدين.بعدها ألقى مدير الضمان الاجتماعي بمحافظة الطائف عطية المالكي كلمة شكر فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنظيم ملتقى التوظيف الثاني في مكتب الضمان الاجتماعي بالطائف، عادًا تنفيذ الملتقى تحقيقًا لرؤية الوزارة، وهدفًا رئيسًا من أهدافها، مؤكداً أن فتح الشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.عقب ذلك شاهد وكيل محافظة الطائف والحضور عرضًا مرئيًا يجسد جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الملتقى والتنسيق مع الشركات الراعية والداعمة للملتقى.وفي ختام الحفل كُرّمت الشركات المشاركة في أعمال الملتقى.// انتهى //21:29ت م0305