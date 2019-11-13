عرعر 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسنظّمت الهيئة العامة للجمارك ممثلة بجمرك جديدة عرعر، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر،اليوم لقاءً تعريفياً بعنوان "التعريف بمبادرات الجمارك السعودية نحو تيسير التجارة"، وذلك على مسرح الغرفة بحضور مدير مكتب تحقيق الرؤية بإمارة منطقة الحدود الشمالية الدكتور سعد العباد والمهتمين بالقطاع التجاري والصناعي والتخليص الجمركي والمقاولات.وتحدث مدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي عن إستراتيجية الجمارك السعودية والتعريف ببرنامج الفسح خلال24 ساعة والنافذة الواحدة "منصة الفسح ",بالإضافة إلى تطوير مناطق الإيداع وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد, مشيراً إلى خدمة الأحكام المسبقة وتطوير إجراءات الخدمات اللوجستية والشحن الجوي.// انتهى //21:29ت م0306