أبها 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13نوفمبر 2019 م واسأكد مُشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي أهمية منافسات التميز الكشفي في غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف.وأشار في كلمته بحفل ختامي أقيم أمس لمنافسات التميز الكشفي لمرحلة الفتيان، ونظمتها الوزارة واستضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، إلى أن المشاركين الذين يمثلون 30 إدارة تعليمية، قدموا خلال أيام المنافسات مبادرات مجتمعية يتطلعون من خلالها إلى تجسيد الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدات الكشفية ، وطُبقت في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي المحيط ، وكذا عرضها في المجتمع الافتراضي ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.وأفاد الغانمي أنهم يسعون من خلال مختلف البرامج والفعاليات إلى تطبيق الطريقة الكشفية العالمية بعناصرها الثمانية، المتمثلة في (وعد وقانون الكشافة - التعلم بالممارسة - التقدم الشخصي - نظام الفريق - دعم الراشدين - الإطار الرمزي - حياة الخلاء - المشاركة المجتمعية)، إذ تعمل هذه العناصر معاً كنظام متماسك ومتناغم، ينفذ بطريقة متوازنة، الأمر الذي يجعل الحركة الكشفية التربوية فريدة من نوعها خاصة وأن الطريقة الكشفية جانب أساسي فيها.// انتهى //21:29ت م0307