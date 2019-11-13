مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13نوفمبر 2019 م واسقدمت سجون منطقة مكة المكرمة اليوم 8450 نبتة زراعية لأمانة العاصمة المقدسة، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.وأوضح مدير مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن هذه المبادرة هي الثانية من نوعها، وذلك بعد تقديم أكثر من 12 ألف نبته لصالح أمانة محافظة جدة مطلع هذا الشهر.وأكد أن جميع النباتات جرى زرعها والاهتمام بها من قبل نزلاء سجون المنطقة خلال 35 يوماً.وتحتل سجون مكة المكرمة الصدارة على مستوى سجون المملكة، فيما يتعلق بزراعة أكثر من 135 ألف زهرة وشتلة نباتات متنوعة، وتفعيل المحميات الزراعية، وفتح خط إنتاج زراعي عن طريق التشغيل الذاتي.// انتهى //21:34ت م0308