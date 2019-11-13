ظهران الجنوب 16 ربيع اول 1441 هـ الموافق 13نوفمبر 2019 م واساستعادت بلدية أحد رفيدة التابعة لأمانة منطقة عسير اليوم أراضي حكومية اُعتدي عليها.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على مجرى وادي البغث، تمثلت في بناء حواجز ترابية (عقوم)، وجدران من الحجر، وضعت بهدف إعاقة جريان السّيل في الوادي وتغيير اتجاهه، لذا جرت إزالتها بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية بالمحافظة، فيما طبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //21:35ت م0309