تونس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستوعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الإرهابيين بأشد العقوبات والمواجهة متى فكّروا في عمل يمسّ أمن بلاده.وقال في تصريح له اليوم: "إن الدولة لا يُربكها أبدا من يتربّص بها من الإرهابيين وأن التصدّي سوف يكون أكثر مما يتصورون بعزيمة الشعب ويقظة القوات التونسية المسلحة العسكرية والأمنية"، مقللًا من أهمية المحاولات الإرهابية في بلاده التي أكد أنها ستظل محاولات يائسة في جميع مناطق البلاد .وكان الرئيس التونسي توعد الإرهاب بأشد المواجهة في أول خطاب له أمام مجلس نواب الشعب عادًّا ذلك ضمن اهتماماته الأولى.// انتهى //22:03ت م0316