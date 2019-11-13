واشنطن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه من تدهور الأوضاع بشكل أكبر في غزة بعد التصعيد الإسرائيلي، محذراً من استمرار التصعيد.وأكد في بيان صادر اليوم أنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء على المدنيين، والتصعيد المستمر خطير جداً، وهو محاولة أخرى لتقويض الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في غزة والجهود الرامية للحيلولة دون اندلاع صراع آخر مدمّر.وأوضح المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الأمم المتحدة تقوم بعمل حثيث من أجل خفض التصعيد في المنطقة بشكل عاجل.// انتهى //22:04ت م0317