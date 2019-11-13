الكويت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية: إن هذا العدوان يأتي استمرارًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، موضحًا أنه لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويضًا لفرص إحلال السلام.وناشد المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.// انتهى //22:06ت م0318