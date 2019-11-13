الخرطوم 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في الخرطوم اليوم قائد قوات بعثة حفظ السلام في منطقة أبيي - يونيسفا - مهاري زيودي.وتناول اللقاء جهود اليونيسفا الرامية لحفظ الأمن وتعزيز السلام والتعايش بين المجتمعات المحلية السودانية.من جهة أخرى, التقت الوزيرة السودانية بمدير المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة كارميلا قوديو حيث تناول اللقاء العلاقات بين السودان والمنظمة في عدد من الملفات خاصة تطوير سياسات وخطط الهجرة وتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين.// انتهى //22:17ت م0319