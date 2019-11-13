الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 4 مباريات جمعت الكوكب مع النجوم، والتقدم مع أحد، الجبلين مع النهضة والأنصار مع حطين.فعلى ملعب نادي الشعلة حسم التعادل السلبي مباراة الكوكب مع النجوم ليرفع الكوكب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 8 نقاط في المركز ال20.وفاز أحد على مضيفه التقدم بخماسية دون رد سجلها كل من حسين الشيخ "هدفين"، محمد العنزي "هدفين" وهشام صيفي.وارتفع رصيد أحد لـ 18 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد التقدم عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.وحسم التعادل السلبي مباراة الجبلين مع النهضة ليرفع الجبلين رصيده لـ 16 نقطة في المركز العاشر فيما رفع النهضة رصيده لـ 18 نقطة في المركز السابع.وحقق حطين فوزًا على مضيفه الأنصار بهدف نظيف سجله عصام حكمي في الدقيقة 39، ورفع حطين رصيده لـ 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد الأنصار عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.//انتهى//22:21ت م0321