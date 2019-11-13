الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسقال حارس مرمى الحزم ، الجزائري مالك عسلة : إن هناك العديد من الفوارق بين الدوري السعودي والجزائري لاسيما من ناحية الإمكانيات واللاعبين التي يزخر بها الدوري السعودي، معربًا عن سعادته بوجوده في هذا الدوري القوي.وأضاف عسلة في تصريحات لموقع "رابطة الدوري السعودي للمحترفين" من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي" أنه يفضل دائمًا مواجهة الفرق الكبيرة لما تحظى به من لاعبين مميزين وقاعدة جماهيرية وهو ما يمثل تحديًا خاصًا بالنسبة له.وعن أفضل لحظة له مع الحزم قال عسلة: إنها لحظة البقاء في الدوري الموسم الماضي بعد المباراتين الفاصلتين أمام الخليج حيث واجه فريقه منافسة قوية صعّبت من حسم الأمور.واختتم عسلة أن هدف فريقه الموسم الماضي كان البقاء في دوري المحترفين، لكنه يأمل في تحقيق ما هو أفضل الموسم الحالي من خلال تحقيق مركز متقدم، مشيدًا بالدعم المتواصل من جماهير الحزم.//انتهى//22:30ت م0323