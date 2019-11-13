الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسخسر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي شباب الأهلي دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعبدالباسط هندي، وعون السلولي، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وفواز الطريس، وتركي العمار، وخالد الغنام، ورمزي صولان.ويعاود "الأخضر" مساء غدٍ الخميس تدريباته تحضيرًا لمواجهة مستضيف الدورة الدولية منتخب الإمارات مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدورة.الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية بالإمارات تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).//انتهى //22:32ت م0324