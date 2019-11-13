دومة الجندل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأنهت اللجنة التنفيذية لمهرجان السمح الموسمي الأول بالجوف تقييم أعمال الأسر المشاركة في المسابقة التي أطلقتها بلدية محافظة دومة الجندل " أفضل طبق للسمح "، ضمن فعاليات المهرجان المخصصة للبكيلة، والمثقل، وكيكة السمح، والخبيزات.وتجول أعضاء لجنة التحكيم بين الأركان المشاركة، وجُرّبت المأكولات المشاركة في المسابقة لـ 21 أسرة منتجة وحرفية، وكانت التقييمات متقاربة، وأعلنت اللجنة النتائج لأربع أسر فائزة بجائزتها .وأوضحت مشرفة الأسر المنتجة في مهرجان السمح سحر بنت فيصل الخالدي أن 21 أسرة منتجة تشارك في الركن المخصص لهن حيث تنوع نشاطهن من سدو ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأدوات التجميل والعطورات والملابس الجاهزة، وركن القهوة .وبينت أن المهرجان أسهم بفتح آفاق لعدد من الأسر المنتجة لعرض إبداعاتهن في معرض الأسر المنتجة، والتنوع في عرض استخدامات السمح مع بعض المأكولات الشعبية، حيث هيئة بلدية محافظة دومة الجندل جميع سبل الدعم لتلك الأسر، مؤكدة أهمية تنظيم مثل هذه الاحتفالات التي تخدم المنطقة والأسر المنتجة.//انتهى//23:01ت م0328