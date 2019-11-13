الخرطوم 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد اليوم بالمبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث الذي يزور الخرطوم حاليا.وقدم الوزير السوداني تنويرًا للمبعوث بالتحولات التي تمت بالسودان حتى تشكيل حكومة الفترة الانتقالية التي تعمل حالياً بمساعدة الأصدقاء ودولة جنوب السودان لتحقيق السلام ومعالجة مشكلات السودان الاقتصادية وخاصة قضايا أصحاب المصلحة من النازحين بمناطق الحرب وذلك كأولوية بدخول المساعدات الإنسانية لمعسكراتهم، داعيًا الولايات المتحدة لدعم قضايا السلام والعمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.من جانبه أمن المبعوث الأمريكي على أن تكون العلاقات بين البلدين مبنية على الشفافية وأن الدعم سيكون في المحاور كافة لعودة العلاقات الثنائية وأن هناك جهوداً تبذل من جانبهم لدعم السلام في المسائل الفنية، وحثّ الحركات للوصول للسلام، وأكد أن الولايات المتحدة تعمل فعلاً على تحقيق رغبات الشعب السوداني ودعم قضاياه العاجلة وتحقيق الدعم للنازحين السودانيين بسبب الحرب وأن هنالك تفاهمات ومباحثات سوف تحدث اختراقاً في شكل العلاقات الثنائية لمصلحة الشعب السوداني.// انتهى //23:30ت م0331