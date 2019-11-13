واشنطن 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة بلغ 134 مليار دولار في أكتوبر أول شهور السنة المالية الجديدة.وبلغت الإيرادات غير المعدلة 246 مليار دولار الشهر الماضي، منخفضة 3% عن أكتوبر 2018، في حين بلغت النفقات غير المعدلة 380 مليار دولار، مرتفعة 8% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام.وتنتهي السنة المالية للحكومة الأمريكية في سبتمبر من كل عام.وكانت السنة المالية 2019م شهدت اتساع العجز إلى 984 مليار دولار، الأكبر في سبع سنوات.// انتهى //23:30ت م0332