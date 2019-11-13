الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13نوفمبر 2019م واسعقد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، اليوم، لقاءه الأول مع إدارة تنمية المجتمع، بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ورؤساء مراكز التنمية الاجتماعية.وأكد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور ثامر بن غشيان، في كلمته بالاجتماع ضرورة العمل الجماعي لتحقيق أهداف الوزارة، مستعرضاً مع المجلس أهم المعوقات التي تواجه القطاع غير الربحي.ووعد المجلس في اجتماعه بالسعي الحثيث لتقديم كل ما من شأنه ضمان جودة مخرجات هذا القطاع الذي يستفيد منه عدد من شرائح المجتمع، في إطار الصلاحيات الممنوحة المجلس.//انتهى//23:53ت م0335