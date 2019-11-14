القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مصرع 6 أشخاص وإصابة ١٥ آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال مصر.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد أنه تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد.من جانبه أكد رئيس الشركة المصرية لأنابيب البترول المهندس عبدالمنعم حافظ في تصريح اليوم، أن الحادث نتج عن محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث قام اللصوص بإحداث كسر بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض و قناة مياه مجاورة، ونتيجة لمصدر لهب مجهول، حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث، مما تسبب في الحريق.//انتهى//00:11ت م0336